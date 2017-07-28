ОБСЄ зафіксувала важку зброю бойовиків біля житлових масивів Донецька

Спеціальна моніторингова місія зафіксувала важку зброю з порушенням ліній відведення поруч житлових масивів підконтрольного бойовикам ОРДО Донецька.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ, опублікованому у четвер ввечері.

"На основі доступних Місії даних повітряного спостереження станом на 26 липня виявлено 1 одиницю буксируваної артилерії (невстановленого типу), розміщену з порушенням ліній відведення, безпосередньо поруч із житловими масивами у північній частині мікрорайону Трудівські, що в Петровському районі підконтрольного "ДНР" Донецька", - йдеться у звіті.

Також Місія неподалік зафіксувала 8 вантажівок військового типу.

Як відомо, згідно з Мінськими угодами і додатковими угодами, підписаними в рамках ТКГ пізніше, важка артилерія, танки і артилерійські гармати калібром до 100 міліметрів і міномети калібром до 120 міліметрів мали бути відведені ще в жовтні 2015 року.

Українська правда