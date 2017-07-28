ОБСЕ зафиксировала тяжелое оружие боевиков возле жилых массивов Донецка

Специальная мониторинговая миссия зафиксировала тяжелое оружие с нарушением линий отвода рядом жилых массивов подконтрольного боевикам ОРДО Донецка.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ, опубликованном в четверг вечером.

"На основе доступных Миссии данных воздушного наблюдения по состоянию на 26 июля была обнаружена 1 единица буксируемой артиллерии (неустановленного типа), размещенная в нарушение линий отвода, в непосредственной близости от жилых кварталов в северной части микрорайона Трудовские, который находится в Петровском районе подконтрольного "ДНР" Донецка", - говорится в отчете.

Также Миссия неподалеку зафиксировала 8 грузовиков военного типа.

Как известно, согласно минским соглашениям и дополнительным соглашениям, подписанным в рамках ТКГ позже, тяжелая артиллерия, танки и артиллерийские орудия калибром до 100 миллиметров и минометы калибром до 120 миллиметров должны быть отведены еще в октябре 2015 года.

Украинская правда