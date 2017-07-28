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У Берліні чоловік загубив кілограм золота – і йому його повернули

П'ятниця, 28 липня 2017, 15:05

В Берліні чоловік забув під деревом кілограм золота. Йому пощастило – знахідку знайшов берлінець, який повернув майно власнику.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RBB 24.

Неподалік філіалу банку випадковий перехожий знайшов біля дерева папку з цінностями. Всередині було 22 злитки золота і 3,5 тисячі євро. Загальна вага золота склала близько кілограма, його вартість – приблизно 35 тисяч євро.

Чоловік не привласнив знайдене собі, а відніс його в поліцію. За документами в папці правоохоронці швидко знайшли власника. З’ясувалось, він поклав папку з цінностями на землю, коли замикав свій велосипед. А потім просто забув про неї.

Чесний берлінець, втім, не залишиться з порожніми руками. У Німеччині люди, які знаходять загублені речі, претендують на 3-5% від їхньої вартості. У випадку з золотими злитками це близько 2 тисяч євро.

Теми: Європакурйоз
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