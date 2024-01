В Берлине мужчина потерял килограмм золота – и ему его вернули

В Берлине мужчина забыл под деревом килограмм золота. Ему повезло – находку нашел берлинец, который вернул имущество владельцу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RBB 24.

Неподалеку филиала банка случайный прохожий нашел у дерева папку с ценностями. Внутри было 22 слитка золота и 3,5 тысячи евро. Общий вес золота составила около килограмма, его стоимость – примерно 35 000 евро.

Мужчина не присвоил найденное себе, а отнес в полицию. По документам в папке правоохранители быстро нашли владельца. Выяснилось, он положил папку с ценностями на землю, когда запирал свой велосипед. А потом просто забыл о ней.

Честный берлинец, впрочем, не останется с пустыми руками. В Германии люди, которые находят потерянные вещи, претендующих на 3-5% от их стоимости. В случае с золотыми слитками это около 2 тысяч евро.

Was in #Neukölln so alles unterm Baum liegt...



Ehrlicher Finder gibt Dokumentenmappe mit 3500€ und Gold auf unserem #A55 ab.#Fundbüro

^tsm pic.twitter.com/L7drjlOWWC