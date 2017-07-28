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Застава Полякова піде до держбюджету, якщо він не вдягне браслет – САП

П'ятниця, 28 липня 2017, 16:04
Застава Полякова піде до держбюджету, якщо він не вдягне браслет – САП

Якщо депутат Максим Поляков не одягне електронний браслет, внесену ним заставу стягнуть у дохід держави, а йому загрожує ще одна кримінальна справа.

Про це заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький на брифінгу в Харкові, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Його (Полякова – ред.) вчора запросили в управління поліції Черкаської області. Закінчилося тим, що при спробі виконати рішення суду і надіти на нього браслет, він викликав поліцію і сказав, що до нього застосовують невідомо яку силу і примушують вчиняти невідомо які дії", – розповів він.

"Якщо рішення суду не буде виконано, прокурор звертається до суду з питання стягнення застави в дохід держави у зв'язку з порушенням підозрюваним процесуальних зобов'язань", – заявив Холодницький.

"Якщо рішення суду не буде виконано і після цього, будемо вирішувати питання про внесення в ЄРДР і початок кримінального провадження за умисне невиконання рішення суду. Таким чином, я не виключаю, що у вересні може бути нове подання вже по іншому злочину до Верховної Ради", – додав він.

Водночас, сам Поляков у коментарі "112 каналу" заявив, що правоохоронці перешкоджали виконанню ним депутатських повноважень, намагаючись вдягнути ти електронний браслет.

Як відомо, Максима Полякова підозрюють в отриманні хабара (ч.4 ст. 368 ККУ).

19 червня 2017 року детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання й отримання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні.

За даними слідства, затримані в інтересах нардепів Максима Полякова та Борислава Розенблата отримали від представника іноземної компанії хабар на загальну суму понад $300 тисяч із метою підготовки ними законопроектів у сфері видобутку бурштину та їх внесення до Верховної Ради для ухвалення рішень на користь зазначеної компанії.

11 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Полякова і Розенблата, але відмовила в наданні згоди на їх затримання і арешт.

21 липня Солом'янський райсуд Києва обрав Полякову запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 304 тисяч гривень та поклав на нього низку зобов'язань. Запобіжний захід діє до 19 серпня.

25 липня Поляков вніс заставу, а вдягати електронний браслет відмовляється.

Теми: Верховна РадаАнтикорупційна прокуратурахабар
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