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Залог Полякова уйдет в госбюджет, если он не наденет браслет - САП

Пятница, 28 июля 2017, 16:04
Залог Полякова уйдет в госбюджет, если он не наденет браслет - САП

Если депутат Максим Поляков не наденет электронный браслет, внесенный им залог взыщут в доход государства, а ему угрожает еще одно уголовное дело.

Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий на брифинге в Харькове, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Его (Полякова – ред.) вчера пригласили в управление полиции Черкасской области. Закончилось тем, что при попытке выполнить решение суда и надеть на него браслет, он вызвал полицию и сказал, что к нему применяют неизвестно какую силу и принуждают совершать неизвестно какие действия", – рассказал он.

"Если решение суда не будет выполнено, прокурор обращается в суд по вопросу взыскание залога в доход государства в связи с нарушением подозреваемым процессуальных обязательств", – заявил Холодницкий.

"Если решение суда не будет выполнено и после этого, будем решать вопрос о внесении в ЕРДР и начале уголовного производства за умышленное невыполнение решения суда. Таким образом, я не исключаю, что в сентябре может быть новое представление уже по другому преступлению в Верховную Раду", – добавил он.

В то же время, сам Поляков в комментарии "112 каналу" заявил, что правоохранители препятствовали выполнению им депутатских полномочий, пытаясь надеть электронный браслет.

Как известно, Максима Полякова подозревают в получение взятки (ч.4 ст. 368 УКУ).

19 июня 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

По данным следствия, задержанные в интересах нардепов Максима Полякова и Борислава Розенблата получили от представителя иностранной компании взятку на общую сумму более $300 тысяч с целью подготовки ими законопроектов в сфере добычи янтаря и их внесения в Верховную Раду для принятия решений в пользу указанной иностранной компании.

11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Полякова и Розенблата, но отказала в согласии на их задержание и арест.

21 июля Соломенский райсуд Киева избрал Полякову меру пресечения в виде залога в размере 304 тысяч гривен и возложил на него ряд обязательств. Мера пресечения действует до 19 августа.

25 июля Поляков внес залог, а надевать электронный браслет отказывается.

Темы: Верховная РадаАнтикоррупционная прокуратуравзятка
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