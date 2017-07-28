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Бійня під Радою 31 серпня: суд знову відклали

П'ятниця, 28 липня 2017, 16:44

Подільський районний суд Києва переніс на 18 серпня засідання у справі про масові заворушення під Верховною Радою, що сталися 31 серпня 2015 року.

Відповідне рішення у п'ятницю оголосив суддя Василь Бородій, повідомляє "Укрінформ".

"Суд переносить засідання на 18 серпня на 14:00", – сказав Бородій.

Суддя зазначив, що відповідне рішення було прийнято через неявку на засідання в п'ятницю частини обвинувачених і частини захисників обвинувачених.

На судове засідання прибув новий представник прокуратури у цій справі.

Однак він не надав суду документів, що уповноважують його представляти сторону обвинувачення в суді. Це також стало підставою для перенесення засідання.

Як відомо, під час масових пікетів під Радою 31 серпня 2015 року з натовпу під ноги бійцям Нацгвардії, які охороняли порядок, кинули бойову гранату. В результаті загалом четверо правоохоронців загинули.

В киданні гранати обвинувачується екс-боєць батальйону "Січ" Ігор Гуменюк.

Невдоволення пікетувальників викликав розгляд Радою змін до Конституції щодо децентралізації. Вони вважали, що ці зміни приймаються в інтересах Росії і дадуть надто багато прав сепаратистам.

Теми: Верховна Радасуд
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