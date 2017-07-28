Бойня под Радой 31 августа: суд снова отложили

Подольский районный суд Киева перенес на 18 августа заседание по делу о массовых беспорядках под Верховной Радой, произошедших 31 августа 2015 года.



Соответствующее решение в пятницу объявил судья Василий Бородий, сообщает "Укринформ".



"Суд переносит заседание на 18 августа на 14:00", – сказал Бородий.



Судья отметил, что соответствующее решение было принято из-за неявки на заседание в пятницу части обвиняемых и части защитников обвиняемых.



На судебное заседание прибыл новый представитель прокуратуры по этому делу.



Однако он не предоставил суду документов, уполномочивающих его представлять сторону обвинения в суде. Это также стало основанием для переноса заседания.

Как известно, во время массовых пикетов под Радой 31 августа 2015 года из толпы под ноги бойцам Нацгвардии, которые охраняли порядок, бросили боевую гранату. В результате всего четверо правоохранителей погибли.

В бросании гранаты обвиняется экс-боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк.

Недовольство митингующих вызвало рассмотрение Радой изменений к Конституции относительно децентрализации. Они считали, что эти изменения принимаются в интересах России и дадут слишком много прав сепаратистам.