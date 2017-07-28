НАПК не обнаружило нарушений в е-декларации Гройсмана за 2015 год

Национальное агентство по предотвращению коррупции не выявило нарушений в электронной декларации премьер-министра Владимира Гройсмана за 2015 год.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на источник в ведомстве.

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании НАПК в пятницу. По результатам полной проверки установлена достоверность задекларированных сведений.

"Точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников. Конфликт интересов и признаки незаконного обогащения Гройсмана не установлены", - говорится в сообщении.

Также Национальное агентство по предотвращению коррупции не выявило нарушений в электронных декларациях за 2015 и 2016 годы министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового.

По данным информагентства, в мае НАПК обнаружило нарушение в электронной декларации Гройсмана за 2015 год. В частности, было выявлено, что премьер-министр не задекларировал 80 тыс. гривен, полученные от Рады в качестве средств, предусмотренных на выполнение депутатских полномочий.

Однако в июне агентство пояснило, что компенсации на депутатскую деятельность не являются доходом, который необходимо декларировать.

Как сообщалось, еще в феврале Нацагентство по предотвращению коррупции начало полную проверку электронных деклараций за 2015 год президента Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и членов Кабинета министров.