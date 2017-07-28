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30% українців вважають політичну ситуацію в Україні критичною

П'ятниця, 28 липня 2017, 21:59

30% українців вважають поточну політичну ситуацію в Україні критичною.

Відповідні результати опитування оприлюднив Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

Згідно з інформацією, переважна більшість українців – 60% – вважає поточну політичну ситуацію в Україні напруженою, ще 30% – критичною.

Лише 6% назвали її спокійною, а тих, хто охарактеризував її як благополучну, менше 1%.

Оцінка ситуації зовсім не змінилася за останній рік, а у порівнянні з липнем 2015 року на 7% зменшилася оцінка ситуації як критичної і, відповідно, на 9% зросло визначення ситуації як напруженої, зазначають автори дослідження.

Окрім того, згідно з результатами опитування, відносна більшість українців підтримує проведення позачергових парламентських виборів: схвально цю ініціативу оцінили 48%, несхвально – 35%.

Загальне ставлення до дострокових виборів Верховної Ради практично не змінилося з грудня минулого року.

Найбільше підтримують ідею дострокових виборів на Сході (61%), дещо менше – у Центрі (48%) і на Півдні (43%), найменше – на Заході (36%).

При цьому 65% зголосилися взяти участь у позачергових виборах, якщо вони відбудуться найближчим часом, а 23% не пішли б на голосування.

У грудні 2016 році таких було 63,5% і 20%, відповідно.

Потенційна явка на парламентських виборах приблизно однакова в усіх регіонах, окрім Півдня, де вона помітно нижча і складає 43%.

Довідково: опитування проводилося Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 9 по 13 червня 2017 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької й Луганської областей.

Опитано 2018 респондентів віком від 18 років.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Українська правда

Теми: опитування
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