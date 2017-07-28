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30% украинцев считают политическую ситуацию в Украине критической

Пятница, 28 июля 2017, 21:59

30% украинцев считают текущую политическую ситуацию в Украине критической.

Соответствующие результаты опроса обнародовал Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Согласно информации, подавляющее большинство украинцев - 60% - считает текущую политическую ситуацию в Украине напряженной, еще 30% - критической.

Лишь 6% назвали ее спокойной, а тех, кто охарактеризовал ее как благополучную, менее 1%.

Оценка ситуации совсем не изменилась за последний год, а по сравнению с июлем 2015 года на 7% уменьшилось оценка ситуации как критической и, соответственно, на 9% возросло определение ситуации как напряженной, отмечают авторы исследования.

Кроме того, согласно результатам опроса, относительное большинство украинцев поддерживает проведение внеочередных парламентских выборов: положительно эту инициативу оценили 48%, неодобрительно — 35%.

Общее отношение к досрочным выборам Верховной Рады практически не изменилось с декабря прошлого года.

Больше всего поддерживают идею досрочных выборов на Востоке (61%), несколько меньше - в Центре (48%) и на Юге (43%), меньше всего - на Западе (36%).

При этом 65% согласились принять участие во внеочередных выборах, если они состоятся в ближайшее время, а 23% не пошли бы на голосование.

В декабре 2016 году таких было 63,5% и 20% соответственно.

Потенциальная явка на парламентских выборах примерно одинакова во всех регионах, кроме Юга, где она заметно ниже и составляет 43%.

Справка: опрос проводился Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 9 по 13 июня 2017 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Украинская правда

Темы: опрос
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