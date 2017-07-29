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BuzzFeed: Радник Путіна Лесин був убитий

Субота, 29 липня 2017, 01:26
BuzzFeed: Радник Путіна Лесин був убитий

Російський медійний магнат, колишній міністр друку Росії і радник Володимира Путіна Михайло Лесин був убитий у Вашингтоні.

Про це пише BuzzFeed з посиланням на двох агентів ФБР і співробітника розвідки США.

Тіло Лесина з тупими травмами голови, шиї і тулуба було виявлено в номері готелю Dupont Circle вранці 5 листопада 2015 року. У минулому році правоохоронні органи в Вашингтоні закрили справу про смерть Лесина. Причиною смерті вказувався нещасний випадок.

Однак джерела BuzzFeed стверджують, що Лесина забили до смерті.

"Лесин був забитий до смерті. Я прошу вас сказати так. Здається, тут є спроби, щоб приховати цей факт з причин, про які я не знаю. Я можу вам сказати, що в бюро немає нікого, хто вважає, що цей хлопець напився, впав і помер. Всі думають, що його побили, і за цим стояли Путін чи Кремль", - заявило джерело в ФБР.

Співробітник розвідки розповів, що знаряддям вбивства стала бейсбольна біта. Інше джерело, знайоме з результатами розтину тіла Лесина, повідомив, що у нього були зламані ребра.

Раніше два агенти ФБР також повідомили, що номер, в якому вбили Лесина був оплачений міністерством юстиції США. Представники міністерства запросили Лесина в Вашингтон, щоб той розповів про роботу російського прокремлівського телеканалу RT. Його вбили за день до цієї зустрічі.

ФБР і Мін'юст відмовилися прокоментувати цю інформацію.

Як повідомлялося, в жовтні минулого року правоохоронні органи США закрили справу про смерть Лесина. Причиною смерті вказувався нещасний випадок.

Як повідомлялося, Лесин помер в Вашингтоні 5 листопада 2015 року, його тіло було виявлено в готелі The Dupont Circle. Слідчі встановили, що смерть настала в результаті травми від удару тупим предметом по голові.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосія
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