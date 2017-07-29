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BuzzFeed: Советник Путина Лесин был убит

Суббота, 29 июля 2017, 01:26
BuzzFeed: Советник Путина Лесин был убит

Российский медийный магнат, бывший министр печати России и советник Владимира Путина Михаил Лесин был убит в Вашингтоне.

Об этом пишет BuzzFeed со ссылкой на двух агентов ФБР и сотрудника разведки США.

Тело Лесина с тупыми травмами головы, шеи и туловища было обнаружено в номере отеля Dupont Circle утром 5 ноября 2015 года. В прошлом году правоохранительные органы в Вашингтоне закрыли дело о смерти Лесина. Причиной смерти указывался несчастный случай.

Однако источники BuzzFeed утверждают, что Лесина забили до смерти.

"Лесин был забит до смерти. Я прошу вас сказать так. Кажется, здесь есть попытки, чтобы скрыть этот факт по причинам, о которых я не знаю. Я могу вам сказать, что в бюро нет никого, кто считает, что этот парень напился, упал и умер. Все думают, что его избили, и за этим стояли Путин или Кремль", - заявил источник в ФБР.

Сотрудник разведки рассказал, что орудием убийства стала бейсбольная бита. Другой источник, знакомый с результатами вскрытия тела Лесина, сообщил, что у него были сломаны ребра.

Ранее два агента ФБР также сообщили, что номер, в котором убили Лесина был оплачен министерством юстиции США. Представители министерства пригласили Лесина в Вашингтон, чтобы тот рассказал о работе российского прокремлевского телеканала RT. Его убили за день до этой встречи.

ФБР и Минюст отказались прокомментировать эту информацию.

Как сообщалось, в октябре прошлого года правоохранительные органы США закрыли дело о смерти Лесина. Причиной смерти указывался несчастный случай.

Как сообщалось, Лесин скончался в Вашингтоне 5 ноября 2015 года, его тело было обнаружено в отеле The Dupont Circle. Следователи установили, что смерть наступила в результате травмы от удара тупым предметом по голове.

Темы: СШАРосcия
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