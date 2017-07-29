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Лавров Тіллерсону: політика США опинилася в руках "русофобських сил"

Субота, 29 липня 2017, 03:30

Міністр закордонних справ РФ під час телефонної розмови з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном 28 липня заявив, що Вашингтон здійснив "серію ворожих кроків" щодо РФ.

Таким чином, Лавров коментує закриття Росії доступу до дачі в Срібному бору для посольства США, передає прес-служба МЗС РФ.

"Лавров підкреслив, що рішення урівняти кількість співробітників американських та російських дипломатичних представництв, а також закрити доступ на два об'єкти посольства США викликано цілою низкою ворожих кроків у Вашингтоні", - говориться в повідомленні.

За словами Лаврова, "Росія зробила все можливе, щоб виправити відносини" з США.

"Однак останні події показали, що політика США опинилася в руках русофобських сил, що підштовхують Вашингтон на шлях конфронтації. Прийняті нами обмежені і абсолютно адекватні заходи - це не відповідь за принципом "око за око", а вимушений крок, який повністю вписується в міжнародну практику і спрямований на захист законних російських інтересів з розрахунку на те, що американська сторона, нарешті, подумає про згубні наслідки своєї лінії", - зазначив він.

Як повідомлялося, 28 липня Росія звернулася до США з вимогою до 1 вересня скоротити свій дипломатичний персонал до 455 осіб в РФ, і повідомила, що забороняє посольству США користуватися складськими приміщеннями в Москві і дачею в Срібному бору.

Нагадаємо, адміністрація Барака Обами в 2016 році наказала конфіскувати резиденції, які російські дипломати використовували для відпочинку в США.

Цей крок був частиною американських заходів проти Москви за те, що вона втручалася в президентські вибори в США. Тоді США також вислали 35 російських дипломатів.

Теми: РосіяЛавровСША
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