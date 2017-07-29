Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Доба в АТО: 19 обстрілів, бойовики активізувалися на Луганському напрямку

Субота, 29 липня 2017, 07:07

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 19 разів відкривали вогонь по українських позиціях.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

Українським військовим довелося 11 разів відкривати вогонь у відповідь.

"Найбільш активні дії противника, з 18 години і до опівночі, відмічались на Луганському напрямку. Так з мінометів калібру 120 міліметрів, гранатометів, стрілецької зброї бойовики тричі били по наших опорних пунктах у Кримському", - йдеться в заяві.

З гранатометів терористи двічі били по українських позиціях в Новозванівці.

На Донецькому напрямку бойовики двічі застосовували гранатомети і великокаліберні кулемети біля Авдіївки і шахти Бутівка.

Крім того, в штабі АТО заявили, що за оперативною інформацією найближчим часом бойовики готують низку терористичних актів проти представників ОБСЄ, щоб потім звинуватити в них ЗСУ.

"Сили АТО суворо дотримуються мирних домовленостей, проте, у випадку загрози нашим військовим, ми готові адекватно відповісти противнику", - підкреслили в штабі.

Теми: АТОДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
Усі новини...
Реклама: