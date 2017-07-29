Сутки в АТО: 19 обстрелов, боевики активизировались на Луганском направлении

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 19 раз открывали огонь по украинским позициям.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Украинским военным пришлось 11 раз открывать ответный огонь.

"Наиболее активные действия противника, с 18 часов и до полуночи, отмечались на Луганском направлении. Так из минометов калибра 120 миллиметров, гранатометов, стрелкового оружия боевики трижды били по нашим опорным пунктам в Крымском", - говорится в заявлении.

Из гранатометов террористы дважды били по украинским позициям в Новозвановке.

На Донецком направлении боевики дважды применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы возле Авдеевки и шахты Бутовка.

Кроме того, в штабе АТО заявили, что по оперативной информации в ближайшее время боевики готовят ряд террористических актов против представителей ОБСЕ, чтобы потом обвинить в них ВСУ.

"Силы АТО строго придерживаются мирных договоренностей, однако, в случае угрозы нашим военным, мы готовы адекватно ответить противнику", - подчеркнули в штабе.