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Через негоду знеструмлено 339 населених пунктів, Лисичанськ без води

Субота, 29 липня 2017, 09:21

28-29 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 339 населених пунктів у 8 областях.

Про це повідомляє в суботу Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, у Полтавській області знеструмлено 96 н.п., Чернігівській – 63 н.п., Київській – 56 н.п., Черкаській – 53 н.п., Житомирській – 29 н.п., Сумській – 21 н.п., Дніпропетровській – 19 н.п., Кіровоградській – 2 н.п.

На території Дніпропетровської, Донецької, Луганської та Черкаської, областей внаслідок ускладнення погодних умов загинула 1 особа, за попередніми даними сталося повалення 38 дерев, частково пошкоджено 108 покрівель житлових будинків, 12 господарчих будівель та 2 загальноосвітніх шкіл, впали 5 електроопор.

Крім того, в м. Лисичанськ Луганської області сталося знеструмлення двох насосних станцій, внаслідок чого тимчасово без водопостачання залишились м. Лисичанськ (70 тис. абонентів), м. Новодружеськ (близько 10 тис. абонентів) та м. Привілля (близько 20 тис. абонентів).

Українська правда

Теми: погода
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