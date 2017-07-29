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Из-за непогоды обесточены 339 населенных пунктов, Лисичанск без воды

Суббота, 29 июля 2017, 09:21

28-29 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 339 населенных пунктов в 8 областях.

Об этом сообщает в субботу Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в Полтавской области обесточены 96 н.п., Черниговской - 63 н.п., Киевской - 56 н.п., Черкасской - 53 н.п., Житомирской - 29 н.п., Сумской - 21 н.п., Днепропетровской - 19 н.п., Кировоградской - 2 н.п.

На территории Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Черкасской областей в результате осложнения погодных условий погиб 1 человек, по предварительным данным повалены 38 деревьев, частично повреждены 108 кровель жилых домов, 12 хозяйственных зданий и 2 общеобразовательных школ, упали 5 электроопор.

Кроме того, в г. Лисичанск Луганской области произошло обесточивание двух насосных станций, в результате чего временно без водоснабжения остались г. Лисичанск (70 тыс. абонентов)., г. Новодружеск (около 10 тыс. абонентов) и г. Приволье (около 20 тыс. абонентов).

Украинская правда

Темы: погода
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