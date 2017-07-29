У США висловили протест через санкції РФ проти американських дипломатів

Державний департамент США висловив протест у зв’язку з висилкою американських дипломатів з Росії.

Про це повідомляє видання Washington Post.

"Ми висловили наше сильне розчарування і протест", - заявила речниця Державного департаменту США Хізер Науерт.

США висловлювали протест під час телефонної розмови держсекретаря Тіллерсона з російським колегою Лавровим. А також під час зустрічі посла США Джона Теффта із заступником Лаврова Рябковим у Москві, зазначає видання.

У зовнішньополітичному відомстві США не стали наводити деталей розмови Лаврова і Тіллерсона.

За даними WP, Держдепартамент не повідомив, скількох американських дипломатів можуть торкнутись санкції Росії. Москва вимагає скоротити дипломатичний персонал США до 455 осіб. Тож цілком вірогідно, Росію можуть залишити кілька сотень дипломатів.

Нагадаємо, у п'ятницю, 28 липня, МЗС РФ оголосив про санкції проти американських дипломатів. Це стало відповіддю Москви на прийнятий Конгресом США законопроект про санкції проти Росії.

Росія вимагає у США до початку осені скоротити число своїх дипломатичних співробітників до 455 осіб. Також посольство США більше не зможе використовувати складські приміщення на Дорожній вулиці в Москві і дачу в Срібному бору.

Європейська правда