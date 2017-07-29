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В США выразили протест из-за санкций РФ против американских дипломатов

Суббота, 29 июля 2017, 11:13

Государственный департамент США выразил протест в связи с высылкой американских дипломатов из России.

Об этом сообщает издание Washington Post.

"Мы выразили наше сильное разочарование и протест", - заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науерт.

США выражали протест во время телефонного разговора госсекретаря Тиллерсона с российским коллегой Лавровым. А также во время встречи посла США Джона Теффта с заместителем Лаврова Рябковым в Москве, отмечает издание.

Во внешнеполитическом ведомстве США не стали приводить деталей разговора Лаврова и Тиллерсона.

По данным WP, Госдепартамент не сообщил, сколько американских дипломатов могут коснуться санкции России. Москва требует сократить дипломатический персонал США до 455 человек. Поэтому вполне вероятно, Россию могут оставить несколько сотен дипломатов.

Напомним, в пятницу, 28 июля, МИД РФ объявил о санкциях против американских дипломатов. Это стало ответом Москвы на принятый Конгрессом США законопроект о санкциях против России.

Россия требует от США до начала осени сократить число своих дипломатических сотрудников до 455 человек. Также посольство США больше не сможет использовать складские помещения на Дорожный улице в Москве и дачу в Серебряном бору.

Европейская правда

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Темы: СШАРосcия
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