Під Севастополем перекинувся суховантаж

У суботу вранці в 34 км від берегів Севастополя (окупований Крим) в нейтральних водах Чорного моря перекинувся суховантаж Anda.

Як повідомили "Інтерфаксу" в суботу в Морському рятувально-координаційному центрі Севастополь, вісім членів екіпажу суховантажу врятовані, доля ще одного моряка поки невідома.

"Підняли трьох, потім ще п'ятьох", - сказав співробітник центру.

Відзначається, що шторм заважає проведенню операції з порятунку екіпажу судна.

Важкі судна, що проходять поруч, просять підійти до місця події і надати допомогу членам екіпажу.

Як розповіло "Інтерфаксу" джерело, суховантаж йшов під прапором Того. Попередньо причиною аварії судна стали складні метеоумови.

За інформацією агентства, екіпаж суховантажу складався з трьох громадян Індії і шести громадян Сирії.