Під Севастополем перекинувся суховантаж
У суботу вранці в 34 км від берегів Севастополя (окупований Крим) в нейтральних водах Чорного моря перекинувся суховантаж Anda.
Як повідомили "Інтерфаксу" в суботу в Морському рятувально-координаційному центрі Севастополь, вісім членів екіпажу суховантажу врятовані, доля ще одного моряка поки невідома.
"Підняли трьох, потім ще п'ятьох", - сказав співробітник центру.
Відзначається, що шторм заважає проведенню операції з порятунку екіпажу судна.
Важкі судна, що проходять поруч, просять підійти до місця події і надати допомогу членам екіпажу.
Як розповіло "Інтерфаксу" джерело, суховантаж йшов під прапором Того. Попередньо причиною аварії судна стали складні метеоумови.
За інформацією агентства, екіпаж суховантажу складався з трьох громадян Індії і шести громадян Сирії.