Порошенко дав орден пілоту, який посадив у Стамбулі аварійний літак

Президент Петро Порошенко нагородив орденом "За мужність" українського льотчика Олександра Акопова, який 27 липня виконав посадку аварійного пасажирського лайнера в аеропорту Стамбула "Ататюрк".

Про це повідомляє в суботу прес-служба президента.

Відзначається, що Акопов "в надзвичайно складних погодних умовах врятував життя 121 пасажира та 6 членів екіпажу, бездоганно виконав посадку аварійного пасажирського лайнера".

В указі президента йдеться, що українця відзначено високою державною нагородою за мужність і самовідданість, виявлені під час виконання службового обов'язку та високий професіоналізм.

Пізніше прес-служба президента повідомила, що Порошенко зателефонував Акопову і особисто подякував пілоту за його вчинок.

"Завдяки Вашому надвисокому професіоналізму та Вашій нечуваній витримці 121 пасажир та 6 членів екіпажу відтепер можуть святкувати свій другий день народження. Україна пишається такими своїми синами", - зазначив президент під час розмови.

Порошенко також пообіцяв особисто вручити Акопову орден "За мужність" ІІІ ступеня під час перебування пілота в середині серпня в Україні.

В свою чергу Акопов розповів президентові подробиці інциденту та поділився, що незважаючи на пережиту надзвичайну ситуацію перебуває в хорошому настрої і готовий далі виконувати свої обов'язки. Пілот подякував Порошенку за дзвінок та високу державну нагороду.

Як повідомлялося, 27 липня о 18:10 літак Airbus A320 турецької Atlasglobal, пілотований українськими пілотами, здійснив у Стамбулі екстрену посадку попри розбите градом скло і кабіну.

Як пояснив пілот Олександр Акопов, на висоті 4 тисячі футів літак потрапив в грозу, якою накрило Стамбул. Величезний град розбив носову частину літака і скло в кабіні пілотів. Пілоти повернули літак в аеропорт Стамбула.

Українська правда