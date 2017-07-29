Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Білій Церкві через аварію на ТЕЦ витекла сірчана кислота

Субота, 29 липня 2017, 12:39

У м. Біла Церква Київської області на підприємстві ТЕЦ внаслідок аварії на одному з резервуарів витекла приблизно 1 тонна сірчаної кислоти.

Про це повідомив у п'ятницю в Facebook мер міста Геннадій Дикий.

"Сьогодні о 13:45 на підприємстві ТЕЦ внаслідок аварії на одному з резервуарів, відбулася розгерметизація в об'ємі бетонного обвалування. В результаті витекло приблизно 1 тонна сірчаної кислоти. Силами аварійної ланки підприємства ТЕЦ було усунено підтікання та проведено роботи щодо знешкодження даної речовини. Потерпілих немає", - повідомив мер.

Він додав, що загрози життю та здоров'ю людей немає.

За даними контролю якості повітря на 18 годину п'ятниці, жодних перевищень по сірковмісним і хлоровмісним речовинам в районі аварії немає, підкреслив Дикий.

Українська правда

Теми: Київська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Київська область
Влада Київщини хоче змінити герб і прапор області
На підступах до Києва ППО знищила усі ворожі "Шахеди" – КМВА
У столиці оголошували повітряну тривогу через загрозу БпЛА, на Київщині працювала ППО
Останні новини
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
Усі новини...
Реклама: