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В Белой Церкви из-за аварии на ТЭЦ вытекла серная кислота

Суббота, 29 июля 2017, 12:39

В г. Белая Церковь Киевской области на предприятии ТЭЦ в результате аварии на одном из резервуаров вытекла примерно 1 тонна серной кислоты.

Об этом сообщил в пятницу в Facebook мэр города Геннадий Дикий.

"Сегодня в 13:45 на предприятии ТЭЦ в результате аварии на одном из резервуаров, состоялась разгерметизация в объеме бетонного обвалования. В результате вытекла примерно 1 тонна серной кислоты. Силами аварийного звена предприятия ТЭЦ была устранена протечка и проведены работы по обезвреживанию данного вещества. Пострадавших нет", - сообщил мэр.

Он добавил, что угрозы жизни и здоровью людей нет.

По данным контроля качества воздуха на 18 часов пятницы, никаких превышений по серосодержащим и хлорсодержащим веществам в районе аварии нет, подчеркнул Дикий.

Украинская правда

Темы: Киевская область
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