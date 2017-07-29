Єврокомісія відкрила справу проти Польщі через судову реформу

Європейська комісія розпочала процедуру притягнення до відповідальності Польщі за порушення законодавства ЄС через судову реформу. Варшаві дали місяць, щоб дати відповідь на зауваження Брюсселя.

Про це ідеться у повідомленні Єврокомісії, опублікованому на сайті 29 липня.

У середу, 26 липня, у Єврокомісії вирішили розпочати санкційну процедуру проти Варшави. Напередодні у Польщі було опубліковано закон про суди ординарної юрисдикції, відтак процедура ЄК офіційно запущена.

Головне занепокоєння у Єврокомісії викликає положення закону про суди ординарної юрисдикції. Воно стосується запровадження різного віку для виходу на пенсію чоловіків (65) та жінок-суддів (60).

В Єврокомісії також стурбовані повноваженнями міністра юстиції Польщі продовжувати мандат суддів, які досягнули пенсійного віку.

Єврокомісія надіслала у Варшаву листа із повідомленням про порушення процедури. Польща має місяць, щоб надати свою відповідь.

Раніше віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс заявив: якщо рекомендації Єврокомісії не будуть виконані, ЄС негайно активує процедуру статті 7. Вона передбачає запровадження дисциплінарного покарання.

Нагадаємо, 24 липня президент Польщі Анджей Дуда наклав вето на суперечливі закони про Верховний суд і Національну раду суддів.

Схвалення цих законів польським парламентом викликало масові протести всередині Польщі та критику за кордоном.

25 липня президент Польщі Анджей Дуда підписав один із трьох законів, прийнятих парламентом Польщі в рамках суперечливої судової реформи, ініційованої урядом.

Європейська правда