Суд розгляне запобіжний захід організатору викрадення Луценка та вбивства Вербицького

Печерський райсуд м.Києва прийняв клопотання прокуратури про взяття під варту Олександра Волкова, підозрюваного в організації викрадення Ігоря Луценка та вбивства Юрія Вербицького у 2014-му році.

Про це повідомила адвокат активістів Євромайдану Євгенія Закревська.

"Клопотання прийняли, але це півсправи, тепер його мають розглянути. Прокуратура просить тримання під вартою.

Судове засідання відбудеться сьогодні (29 липня)", - повідомила вона.

Олександр Волков, підозрюваний в організації викрадення Ігоря Луценка та вбивства Юрія Вербицького.

Раніше у суботу Закревська та нардеп від БПП Мустафа Найєм повідомили, що черговий суддя Печерського райсуду м.Києва Світлана Смик відмовлялася прийняти клопотання прокуратури про взяття під варту Волкова.

"Причина - субота, а по суботах клопотання приймають до 13:00. Підозрюваного в організації вбивства і викрадення не затримують, тому що в суді вихідний", - зазначав Найєм.

Також повідомлялося, що вранці 29 липня у підозрюваного було проведено обшук, за результатом якого прокуратурою було ухвалено рішення його затримати.

"У цій справі вже дев'ять осіб в бігах", - додав Найєм.

Як відомо, у січні 2014-го у період Євромайдану Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені невідомими з території Олександрівської лікарні і вивезені за місто. Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер.

У МВС заявили, що активні учасники викрадення Луценко і Вербицького переховуються від правосуддя у Криму, а безпосередній керівник викрадення - громадянин Неживов - був начальником служби безпеки.

Українська правда