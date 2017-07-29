Суд рассмотрит меру пресечения организатору похищения Луценко и убийства Вербицкого

Печерский райсуд Киева принял ходатайство прокуратуры о заключении под стражу Александра Волкова, подозреваемого в организации похищения Игоря Луценко и убийства Юрия Вербицкого в 2014 году.

Об этом сообщила адвокат активистов евромайдан Евгения Закревская.

"Ходатайство приняли, но это полдела, теперь его должны рассмотреть. Прокуратура просит содержания под стражей.

Судебное заседание состоится сегодня (29 июля) ", - сообщила она.

Александр Волков, подозреваемый в организации похищения Игоря Луценко и убийства Юрия Вербицкого.

Ранее в субботу Закревская и нардеп от БПП Мустафа Найем сообщили, что дежурный судья Печерского райсуда Киева Светлана Смык отказывалась принять ходатайство прокуратуры о взятии Волкова под стражу.

"Причина - суббота, а по субботам ходатайства принимают до 13:00. Подозреваемый в организации убийства и похищения не задерживают, потому что в суде - выходной", - отмечал Найем.

Также сообщалось, что утром 29 июня у подозреваемого был проведен обыск, по результатам которого прокуратурой было принято решение его задержать.

"В этом деле уже девять человек в бегах", - добавил Найем.

Как известно, в январе2014-гов период Евромайдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены неизвестными с территории Александровской больницы и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных повреждений скончался.

В МВД заявили, что активные участники похищения Луценко и Вербицкого скрываются от правосудия в Крыму, а непосредственный руководитель похищения - гражданин Неживов - был начальником службы безопасности.

Украинская правда