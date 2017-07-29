Прокуратура шукає потерпілих, яких викрадали під час Євромайдану

Прокуратура чекає заяв від потерпілих під час Євромайдану, яких викрадали у період з 20 до 23 січня 2014 року.

Про це заявив прокурор Олексій Донський 29 липня під час судового засідання у справі Олександра Волкова.

"Слідству відомо щонайменше про 5-10 осіб, які були викрадені у період з 20 по 23 січня. Але слідство не має (показів) потерпілих. Якщо ми їх встановимо, ці злочини можна буде інкримінувати та довести системність роботи "тітушок" у координації з правоохоронцями", - заявив Донський.

Він закликав потерпілих у вказаний період 2014 року звернутися до Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури України із заявами.

"По цих фактах ми зможемо првовести перевірку та співставити покази з реальним фактажем - місцями і трафіками, і зможемо говорити про те, що ці дії (викрадення) мали системний характер", - додав прокурор.

Українська правда