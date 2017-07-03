Луценко свариться на комітеті по Дейдею: Це гра в одні ворота

На засіданні регламентного комітету Верховної Ради щодо зняття недоторканності з нардепа Євгена Дейдея виникають словесні перепалки генерального прокурора з членами комітету.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця подій.

Зокрема, члени комітету дали дозвіл на заслуховування свідка Ігоря Лінчевського, який за версією Генпрокуратури надавав фіктивні позики родині Дейдея.

Під час своїх відповідей свідок сказав, що передавав гроші через Дейдея його дружині і відповідний договір про позику був оформлений.

Натомість, коли генпрокурор почав ставити запитання про те, як, кому і в якій формі свідок передавав гроші, Лінчевський відмовився відповідати на запитання, а голова комітету Пинзеник дозволив йому не відповідати.

"Мені що явки, паролі здати. Я простий бізнесмен, який міг позичити ці гроші", – заявив свідок.

Натомість Луценко йому вказав, що він є не просто бізнесменом, а помічником народного депутата від "Народного фронту" Дениса Дзензерського.

"Це мені нагадує виставу! Чому коли я дійшов до запитань по суті, мої запитання знімають?! Всі пам'ятають, як ви умили руки від Онищенка! Мені все зрозуміло, це футбол в одні ворота", – обурювався генпрокурор.

Як повідомлялося, 3 липня на засіданні регламентного комітету Верховної Ради розглядають подання Генеральної прокуратури на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від "Народного фронту" Євгена Дейдея.

Дейдей підозрюється у набутті у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а також у передачі активів іншій особі.

Сам нардеп звинувачення відкидає, називаючи їх "політичним піаром грузинської групи".



Роман Кравець, УП