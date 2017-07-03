Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко свариться на комітеті по Дейдею: Це гра в одні ворота

Понеділок, 3 липня 2017, 14:33

На засіданні регламентного комітету Верховної Ради щодо зняття недоторканності з нардепа Євгена Дейдея виникають словесні перепалки генерального прокурора з членами комітету.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця подій.

Зокрема, члени комітету дали дозвіл на заслуховування свідка Ігоря Лінчевського, який за версією Генпрокуратури надавав фіктивні позики родині Дейдея.

Під час своїх відповідей свідок сказав, що передавав гроші через Дейдея його дружині і відповідний договір про позику був оформлений.

Натомість, коли генпрокурор почав ставити запитання про те, як, кому і в якій формі свідок передавав гроші, Лінчевський відмовився відповідати на запитання, а голова комітету Пинзеник дозволив йому не відповідати.

"Мені що явки, паролі здати. Я простий бізнесмен, який міг позичити ці гроші", – заявив  свідок.

Натомість Луценко йому вказав, що він є не просто бізнесменом, а помічником народного депутата від "Народного фронту" Дениса Дзензерського.

"Це мені нагадує виставу! Чому коли я дійшов до запитань по суті, мої запитання знімають?! Всі пам'ятають, як ви умили руки від Онищенка! Мені все зрозуміло, це футбол в одні ворота", – обурювався генпрокурор.

Як повідомлялося, 3 липня на засіданні регламентного комітету Верховної Ради розглядають подання Генеральної прокуратури на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від "Народного фронту" Євгена Дейдея.

Дейдей підозрюється у набутті у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а також у передачі активів іншій особі.

Сам нардеп звинувачення відкидає, називаючи їх "політичним піаром грузинської групи".

Роман Кравець, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: недоторканністьВерховна РадаГенпрокуратураЛуценко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
недоторканність
КС визнав конституційним скасування депутатської недоторканості в 2019 році
У Держдуму внесли документ про пожиттєву недоторканність президентів РФ
Нардепи від "ОПЗЖ" оскаржують зняття недоторканності у КС
Останні новини
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
Усі новини...
Реклама: