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Луценко пояснив, що буде далі з поданням на Дейдея

Понеділок, 3 липня 2017, 15:55

Рішення регламентного комітету про визнання подання ГПУ на зняття недоторканості з нардепа Євгена Дейдея необгрунтованим не дає можливості винести його на голосування.

Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко в понеділок після засідання профільного комітету парламенту.

"Звертаю вашу увагу. Комітет не відхилив наше подання і не підтримав його, бо це означало б – і негативне, і позитивне рішення – відправлення до зали Верховної Ради. Що зробив комітет? Комітет відправив матеріали назад, щоб не допустити розгляду цього питання в сесійній залі Верховної Ради", – сказав Луценко.

За словами генпрокурора нині був прецедент розгляду питання незаконного збагачення народного депутата

Генпрокурор вважає, що комітет ВР "отримав усі наявні у слідства докази, які говорять про те, що людина, котра з середини 90-х до заповнення декларації минулого жила на 1,5 мільйона гривень, змогла придбати квартиру і два автомобілі".

На думку Луценка, відправивши назад подання на Дейдея, комітет Верховної Ради підмінив собою функції суду.

"Це означає, що відбувається зговір для прикриття імовірного незаконного збагачення", – зазначив генпрокурор.

Луценко наголосив, що слідство працюватиме над поверненням подання на притягнення Дейдея до кримінальної відповідальності:

"Що зробимо ми? З великою ймовірністю ми продовжимо допитувати позичальника, який дав згоду на проходження детектора брехні, і зразу після цього подання знову повернеться до Верховної Ради. Інших дій ми зробити не в силі, поки депутат залишається недоторканним".

Луценко також підкреслив, що позичальник та ключовий свідок Лінчевський змінює свої покази прямо на очах, а рішення комітету грає йому на руку.

"Спосіб, у який проводиться розгляд таких питань, дав можливість узгодити позиції сторін – того, хто нібито позичав і того, хто нібито отримував. В розмовах по телефону позичальник просто сміється і перепитує, а скільки ж треба показати коштів, коли і як наданих. Потім на показах у НАБУ говорить дещо протилежне, а на комітеті ВР взагалі відмовився давати будь-які відповіді на мої запитання", – скаржився генпрокурор.

Також Луценко вважає, що розгляд подання на притягнення до відповідальності наступного депутата стане ключовим.

"Завтрашні події при розгляді наступного подання покаже, чи це тенденція", – сказав генпрокурор.

Як повідомлялося, на засіданні 3 липня регламентний комітет Верховної Ради відмовився погоджувати подання прокуратури на притягнення до відповідальності нардепа з фракції "Народного фронту" Євгена Дейдея.

Дейдей підозрюється у набутті у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а також у передачі активів іншій особі.

Сам нардеп звинувачення відкидає, називаючи їх "політичним піаром грузинської групи".

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: недоторканністьВерховна РадаГенпрокуратураЛуценко
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