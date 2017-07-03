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Стало відомо, коли комітет розгляне подання на Добкіна

Понеділок, 3 липня 2017, 17:02

Регламентний комітет Верховної Ради планує розглянути подання на зняття недоторканності з нардепа Михайла Добкіна наступного тижня.

Про це в.о. голови цього комітету Павло Пинзеник повідомив журналістам у понеділок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо правдива інформація, надана мені апаратом Верховної Ради, то Добкін ознайомився з пропозицією надати пояснення та з текстом подання сьогодні. Це означає, що розпочався п'ятиденний термін, який надано йому для відповідних пояснень", - сказав він.

"У нас буде ще наступний тиждень, який призначений для роботи в пленарному режимі, для того щоб провести засідання комітету і розглянути це питання", - додав Пинзеник.

У свою чергу на засіданні регламентного комітету 3 липня, де розглядали зняття недоторканності з депутата Євгена Дейдея, генпрокурор Юрій Луценко просив Пинзеника розглянути питання Добкіна вже цього тижня, в п'ятницю. Комітет з цією пропозицією не погодився.

Як повідомлялося, 30 червня регламентний комітет отримав подання на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа з Опоблоку Михайла Добкіна.

Тоді Пинзеник заявив, що питання зняття недоторканості з Добкіна може бути розглянуто на останньому перед канікулами тижні роботи Ради - з 11 до 14 липня.

21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова. 29 червня він вніс аналогічне подання щодо народного депутата  від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна.

Подання стосовно перших п'яти народних обранців регламентний комітет вирішив розглянути на засіданнях 3-7 липня.

Теми: Верховна Раданедоторканність
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