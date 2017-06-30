Пинзеник: З недоторканістю Добкіна можуть розібратися до канікул

Регламентний комітет Верховної Ради отримав подання на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа з Опоблоку Михайла Добкіна.

Про це у коментарі телеканалу "112 Україна" повідомив перший заступник голови комітету з питань регламенту та організаційної роботи Верховної Ради Павло Пинзеник.

"Що стосується останнього, шостого подання (стосовно Добкіна – ред.), з суто технічних і регламентних міркувань розглянути його наступного тижня в комітеті не вбачається можливим, але не виключено що питання подання щодо Добкіна може бути розглянуто комітетом через тиждень, протягом тижня роботи в пленарному режимі (10-14 липня – ред.)", - зазначив він.

Таким чином, вважає Пинзеник, питання зняття недоторканості з Добкіна може бути розглянуто Радою на останньому перед канікулами тижні - з 11 до 14 липня, так само як і подання щодо решти п'яти депутатів.

За його словами, депутатів, з яких прокуратура хоче зняти недоторканість, будуть викликати на засідання регламентного комітету для надання певних пояснень, хоча вони можуть і відмовитись приходити.

Як відомо, 21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова. 29 червня він вніс аналогічне подання щодо народного депутата від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна.

Подання стосовно перших п'яти народних обранців регламентний комітет вирішив розглянути на засіданнях 3-7 липня. Пинзеник вважає, що їхні питання Рада може встигнути розглянути ще до канікул.

Євген Кізілов, УП