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На півночі Франції у вантажівці знайшли 26 мігрантів

Неділя, 30 липня 2017, 02:42

На французькому кордоні у вантажівці-рефрижераторі було виявлено 26 мігрантів.

Про це повідомляє радіостанція Europe 1.

26 мігрантів було виявлено у вантажівці-рефрижераторі в Лон-Плаж на півночі Франції. Серед них була дворічна дитина, яка в супроводі матері з легким ступенем гіпотермії госпіталізована.

Багато мігрантів, які хочуть потрапити в Англію, регулярно сідають у вантажівки, які через протоку Ла-Манш переправляє паром.

"Українська правда" у Threads

Теми: міграціяФранція
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