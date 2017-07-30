Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На севере Франции в грузовике нашли 26 мигрантов

Воскресенье, 30 июля 2017, 02:42

На французской границе в грузовике-рефрижераторе были обнаружены 26 мигрантов.

Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

26 мигрантов были обнаружены в грузовике-рефрижераторе в Лон-Плаж на севере Франции. Среди них был двухлетний ребенок, который в сопровождении матери с легкой степенью гипотермии был госпитализирован.

Многие мигранты, которые  хотят попасть в Англию, регулярно садятся в грузовики, которых через пролив Ла-Манш переправляет паром.

"Украинская правда" в Threads

Темы: миграцияФранция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
миграция
"Вагнеровцы" могут появиться среди мигрантов, которые ищут путь в ЕС из Беларуси – президент Литвы
Из России на территорию Эстонии попали 11 нелегалов
Партии в Греции приостановили избирательную кампанию после гибели десятков мигрантов в море
Последние новости
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:06
Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
18:33
Переселенцы могут получить по 10,8 тысячи от ООН
18:23
Взаимодействие лидеров не заменить: в США надеются, что Байден и Си будут говорить чаще
18:13
В Чехии подготовили законопроект об экспроприации российского имущества
17:57
Блинкен рассказал, как лучше всего ответить агрессии Путина в Украине
Все новости...
Реклама: