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В Австралії відвернено терористичну атаку на літак

Неділя, 30 липня 2017, 03:50

Поліція Австралії провела серію затримань і обшуків в Сіднеї і передмістях, запобігши терористичній атаці на пасажирський літак.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Малколм Тернбулл, пише DW.com.

"Можу повідомити, що минулої ночі була проведена велика контртерористична операція для запобігання нападу на літак", - заявив він.

За даними правоохоронних органів, що розкрили терористичну змову, в ході операції було затримано чотири людини. Як можливий мотив називається ісламістський терор.

В австралійських аеропортах запроваджені посилені заходи безпеки, пасажирів попросили запланувати додаткові дві години перевірки.

Теми: Австраліятероризм
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