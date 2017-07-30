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В Австралии предотвращена террористическая атака на самолет

Воскресенье, 30 июля 2017, 03:50

Полиция Австралии провела серию задержаний и обысков в Сиднее и пригородах, предотвратив террористическую атаку на пассажирский самолет.

Об этом заявил премьер-министр страны Малколм Тёрнбулл, пишет DW.com.

"Могу сообщить, что прошедшей ночью была проведена крупная контртеррористическая операция для предотвращения нападения на самолет", - заявил он.

По данным правоохранительных органов, раскрывших террористический заговор, в ходе операции было задержано четыре человека. В качестве возможного мотива называется исламистский террор.

В австралийских аэропортах введены усиленные меры безопасности, пассажиров попросили запланировать дополнительные два часа на проверки.

Темы: Австралиятерроризм
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