Польща готова відповісти Європейській комісії з приводу судової реформи

Польща готова дати відповідь на запуск Європейською комісією процедури введення санкцій за порушення законодавства ЄС через судову реформу.

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ країни.

Польським законодавством встановлено віковий поріг, за яким судді повинні піти у відставку. У МЗС Польщі заявили, що суддя повинен піти зі своєї посади, коли йому виповниться 67 років.

"Ми стверджуємо, що роль голів судів в судовій системі Польщі носить переважно адміністративний характер, в той час як їхні дії не впливають на правовий статус сторін. Спеціальними справами займаються судді, які і приймають важливі процесуальні рішення. Більш того, всі процесуальні гарантії та засоби правового захисту продовжують залишатися в силі", - сказано в заяві польського Міністерства закордонних справ.

Як повідомлялося, Європейська комісія почала процедуру притягнення до відповідальності Польщі за порушення законодавства ЄС через судову реформу. Варшаві дали місяць, щоб дати відповідь на зауваження Брюсселя.

Головне занепокоєння у Єврокомісії викликає положення закону про суди ординарної юрисдикції. Воно стосується запровадження різного віку для виходу на пенсію суддів чоловіків та жінок.

Нагадаємо, 24 липня президент Польщі Анджей Дуда наклав вето на суперечливі закони про Верховний суд і Національну раду суддів.

Схвалення цих законів польським парламентом викликало масові протести всередині Польщі та критику за кордоном.

25 липня президент Польщі Анджей Дуда підписав один із трьох законів, прийнятих парламентом Польщі в рамках суперечливої судової реформи, ініційованої урядом.