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Іран заявив про провокаційні дії авіаносця США в Перській затоці

Неділя, 30 липня 2017, 06:44

Іранська революційна гвардія (ІРГ) заявила, що кораблі ВМС США наблизилися до її суден в Перській затоці і запустили сигнальні ракети.

Про це пише Reuters.

Американський авіаносець Nimitz і супроводжуючий його корабель направили вертоліт в сторону іранської нафтогазової платформи, патрулювання вод навколо якої здійснювали іранські кораблі, заявили в ІРГ.

"Американці здійснили провокаційний і непрофесійний крок, випустивши попереджувальні та сигнальні ракети по судах ...", - стверджують іранці.

"Воїни ісламу, не звертаючи уваги на цю нетрадиційну і незвичайну поведінку з боку американських суден, продовжили свою місію в районі і авіаносець і супроводжуючий лінкор залишили його", - йдеться в заяві.

У свою чергу, у військовому відомстві США заявили, що вертоліт ВМС США побачив кілька кораблів ІРГ, що наближаються до сил США з високою швидкістю, і запустив сигнальні ракети після того, як він не зміг встановити зв'язок з човнами.

У заяві говориться, що взаємодія була "безпечною і професійною".

Це вже другий подібний інцидент між іранськими і американськими військовими в Перській затоці за останній тиждень. Як повідомлялося, 25 липня корабель ВМС США відкрив попереджувальний вогонь по іранському судну після того, як воно підійшло на дистанцію 137 метрів.

Теми: ІранСША
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