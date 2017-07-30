Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Иран заявил о провокационных действиях авианосца США в Персидском заливе

Воскресенье, 30 июля 2017, 06:44

Иранская революционная гвардия (ИРГ) заявила, что корабли ВМС США приблизились к ее судам в Персидском заливе и запустили сигнальные ракеты.

Об этом пишет Reuters.

Американский авианосец Nimitz и сопровождающий его корабль направили вертолет в сторону иранской нефтегазовой платформы, патрулирование вод вокруг которой осуществляли иранские корабли, заявили в ИРГ.

"Американцы совершили провокационный и непрофессиональный шаг, выпустив предупредительные и сигнальные ракеты по судах ...", - утверждают иранцы.

"Воины ислама, не обращая внимания на это нетрадиционное и необычное поведение со стороны американских судов, продолжили свою миссию в районе и авианосец и сопровождающий линкор покинули его", - говорится в заявлении.

В свою очередь, в военном ведомстве США заявили, что вертолёт ВМС США видел несколько кораблей ИРГ, приближающихся к силам США с высокой скоростью,  и запустил сигнальные ракеты после того, как он не смог установить связь с лодками.

В заявлении говорится, что взаимодействие было "безопасным и профессиональным".

Это уже второй подобный инцидент между иранскими и американскими военными в Персидском заливе за последнюю неделю. Как сообщалось, 25 июля корабль ВМС США открыл предупредительный огонь по иранскому судну после того, как оно подошло на дистанцию 137 метров.

Темы: ИранСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Иран
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Катастрофа МАУ: Канада, Швеция, Украина и Британия подали на Иран в суд ООН
Страны Европы готовятся нарушить ядерную сделку с Ираном – The Guardian
Последние новости
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:06
Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
18:33
Переселенцы могут получить по 10,8 тысячи от ООН
18:23
Взаимодействие лидеров не заменить: в США надеются, что Байден и Си будут говорить чаще
18:13
В Чехии подготовили законопроект об экспроприации российского имущества
17:57
Блинкен рассказал, как лучше всего ответить агрессии Путина в Украине
Все новости...
Реклама: