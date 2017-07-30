Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сутки в АТО: 14 обстрелов, один боец ​​ВСУ погиб, еще семь ранены

Воскресенье, 30 июля 2017, 07:53

За прошедшие сутки с 18 часов и до полуночи российско-террористические группировки активизировали обстрелы украинских позиций. В результате боевых действий один украинский военный погиб, еще 7 получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили перемирие. Силы АТО 11 раз открывали огонь в ответ.

На Донецком направлении из гранатометов, минометов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки бандиты трижды били по опорным пунктам сил АТО в районе Авдеевки и Каменки. Также противник применял гранатометы и стрелковое оружие возле поселка Пески и шахты Бутовка.

"На каждый обстрел со стороны бандформирований наши бойцы открывали плотный огонь в ответ, жестко заставляя преступников соблюдать режим тишины", - сообщили в штабе.

На Луганском направлении преступники из крупнокалиберных пулеметов вели огонь по укреплениям ВСУ в районе Станицы Луганской. А около полуночи вражеская БМП работала по Новозвановке.

На Мариупольском направлении почти в течение часа из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали украинские опорные пункты в Богдановке.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:06
Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
18:33
Переселенцы могут получить по 10,8 тысячи от ООН
18:23
Взаимодействие лидеров не заменить: в США надеются, что Байден и Си будут говорить чаще
18:13
В Чехии подготовили законопроект об экспроприации российского имущества
17:57
Блинкен рассказал, как лучше всего ответить агрессии Путина в Украине
Все новости...
Реклама: