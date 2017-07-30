Сутки в АТО: 14 обстрелов, один боец ​​ВСУ погиб, еще семь ранены

За прошедшие сутки с 18 часов и до полуночи российско-террористические группировки активизировали обстрелы украинских позиций. В результате боевых действий один украинский военный погиб, еще 7 получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили перемирие. Силы АТО 11 раз открывали огонь в ответ.

На Донецком направлении из гранатометов, минометов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки бандиты трижды били по опорным пунктам сил АТО в районе Авдеевки и Каменки. Также противник применял гранатометы и стрелковое оружие возле поселка Пески и шахты Бутовка.

"На каждый обстрел со стороны бандформирований наши бойцы открывали плотный огонь в ответ, жестко заставляя преступников соблюдать режим тишины", - сообщили в штабе.

На Луганском направлении преступники из крупнокалиберных пулеметов вели огонь по укреплениям ВСУ в районе Станицы Луганской. А около полуночи вражеская БМП работала по Новозвановке.

На Мариупольском направлении почти в течение часа из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали украинские опорные пункты в Богдановке.