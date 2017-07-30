Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Німеччині внаслідок стрілянини в нічному клубі загинули двоє людей

Неділя, 30 липня 2017, 11:30
У Німеччині внаслідок стрілянини в нічному клубі загинули двоє людей

Внаслідок стрілянини в нічному клубі німецького міста Констанц загинули двоє людей.

Про це повідомляє Spiegel Online.

До стрілянини дійшло близько 4.30 ранку у неділю. На місце події були відправлені поліцейські і спецпризначенці, оскільки спочатку було невідомо про кількість нападників.

Відвідувачі клубу після пострілів в паніці залишили будівлю або заховалися.

Внаслідок стрілянини загинули двоє людей, в тому числі 34-річний нападник. Він отримав несумісні з життям поранення під час перестрілки з поліцією і помер у лікарні.

Поранення також отримав один з поліцейських. Крім нього, важко поранені були двоє інших людей.

Слідство вважає, що нападник діяв самостійно. Його мотиви поки невідомі, слідство у справі триває.

Пізніше Департамент консульської служби МЗС повідомив, що серед постраждалих від стрілянини в Констанці немає громадян України.

Нагадаємо, у п’ятницю злочинець, озброєний кухонним ножем, напав у супермаркеті  Гамбурга на 50-річного чоловіка, який помер на місці злочину. Після цього він вибіг на вулицю і поранив ще кількох людей.

Європейська правда

"Українська правда" в Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Останні новини
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
Усі новини...
Реклама: