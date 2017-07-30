У Німеччині внаслідок стрілянини в нічному клубі загинули двоє людей

Внаслідок стрілянини в нічному клубі німецького міста Констанц загинули двоє людей.

Про це повідомляє Spiegel Online.

До стрілянини дійшло близько 4.30 ранку у неділю. На місце події були відправлені поліцейські і спецпризначенці, оскільки спочатку було невідомо про кількість нападників.

Відвідувачі клубу після пострілів в паніці залишили будівлю або заховалися.

Внаслідок стрілянини загинули двоє людей, в тому числі 34-річний нападник. Він отримав несумісні з життям поранення під час перестрілки з поліцією і помер у лікарні.

Поранення також отримав один з поліцейських. Крім нього, важко поранені були двоє інших людей.

Слідство вважає, що нападник діяв самостійно. Його мотиви поки невідомі, слідство у справі триває.

Пізніше Департамент консульської служби МЗС повідомив, що серед постраждалих від стрілянини в Констанці немає громадян України.

За інформацією поліції #Констанц (Баден-Вюртемберг), серед постраждалих внаслідок стрілянини громадян України немає. pic.twitter.com/RgJrhyBXDp — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) July 30, 2017

Нагадаємо, у п’ятницю злочинець, озброєний кухонним ножем, напав у супермаркеті Гамбурга на 50-річного чоловіка, який помер на місці злочину. Після цього він вибіг на вулицю і поранив ще кількох людей.

Європейська правда