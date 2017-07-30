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В Германии в результате стрельбы в ночном клубе погибли два человека

Воскресенье, 30 июля 2017, 11:30
В Германии в результате стрельбы в ночном клубе погибли два человека

В результате стрельбы в ночном клубе немецкого города Констанц погибли два человека.

Об этом сообщает Spiegel Online.

До стрельбы дошло около 4.30 утра в воскресенье. На место происшествия были отправлены полицейские и спецназовцы, поскольку сначала было неизвестно количество нападавших.

Посетители клуба после выстрелов в панике покинули здание или спрятались.

В результате стрельбы погибли два человека, в том числе 34-летний нападавший. Он получил несовместимые с жизнью ранения во время перестрелки с полицией и скончался в больнице.

Ранения также получил один из полицейских. Кроме него, тяжело ранены были еще двое людей.

Следствие считает, что нападавший действовал самостоятельно. Его мотивы пока неизвестны, следствие по делу продолжается.

Позже Департамент консульской службы МИД сообщил, что среди пострадавших от стрельбы в Констанце нет граждан Украины.

Напомним, в пятницу преступник, вооруженный кухонным ножом, напал в супермаркете Гамбурга на 50-летнего мужчину, который скончался на месте преступления. После этого он выбежал на улицу и ранил еще нескольких человек.

Европейская правда

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