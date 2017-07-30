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В Україні різко зросла кількість постраждалих від торгівлі людьми – поліція

Неділя, 30 липня 2017, 14:09

За 6 місяців 2017 року Національною поліцією встановлено та надано допомогу 156 потерпілим від злочинів у сфері торгівлі людьми.

Про це повідомляє в неділю прес-служба Нацполіції, зазначивши, що це більш ніж удвічі більше, ніж упродовж минулого року.

Найбільше серед потерпілих – жінок (119). Також потерпілими від дій зловмисників стали 37 чоловіків і 12 дітей.

За перше півріччя цього року встановлено 69 зловмисників, причетних до фактів торгівлі людьми. У майже 100 кримінальних провадженнях за статтею 149 Кримінального кодексу України зловмисникам вже оголошено підозру у вчиненні цих злочинів.

Фахівці Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми (ДБЗПТЛ) Нацполіції зазначають, що на даний час набувають все більшого поширення форми торгівлі людьми, не пов'язані з сексуальною експлуатацією. Зокрема, йдеться про так звану "трудову" експлуатацію.

Жертвами такого виду злочинів найчастіше стають чоловіки працездатного віку або особи з явними ознаками інвалідності, без постійного місця проживання та інші малозабезпечені категорії громадян.

Крім цього, протягом 2016 та на початку 2017 років виявлені випадки вербування громадян України з метою втягнення їх у злочинну діяльність, зокрема за допомогою можливостей Інтернету.

У поліції зазначили, що найбільш вразливими від злочинів у сфері торгівлі людьми є жінки у віці від 18 до 26 років, а також діти від 13 до 18 років та чоловіки від 25 до 60 років.

Що ж стосується основних країн призначення "живого товару", то ними є Російська Федерація, Польща, Туреччина, Україна, Німеччина, Ізраїль, Греція, Об'єднані Арабські Емірати.

30 липня відзначається всесвітній день протидії торгівлі людьми. Відповідно до наказу МВС України, 2017 рік оголошений в нашій державі роком протидії торгівлі людьми.

"Українська правда" у Threads

Теми: поліція
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