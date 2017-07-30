В Украине резко возросло число пострадавших от торговли людьми - полиция

За 6 месяцев 2017 года Национальной полицией установлены и оказана помощь 156 пострадавшим от преступлений в сфере торговли людьми.

Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Нацполиции, отметив, что это более чем вдвое больше, чем в течение прошлого года.

Больше всего среди пострадавших - женщин (119). Также потерпевшими от действий злоумышленников стали 37 мужчин и 12 детей.

За первое полугодие этого года установлено 69 злоумышленников, причастных к фактам торговли людьми. В почти 100 уголовных производствах по статье 149 Уголовного кодекса Украины злоумышленникам уже объявлено подозрение в совершении этих преступлений.

Специалисты Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми (ДБССТЛ) Нацполиции отмечают, что в настоящее время приобретают все большее распространение формы торговли людьми, не связанные с сексуальной эксплуатацией. В частности, речь идет о так называемой "трудовой" эксплуатацию.

Жертвами такого вида преступлений чаще всего становятся мужчины трудоспособного возраста или лица с явными признаками инвалидности, без постоянного места жительства и другие малообеспеченные категории граждан.

Кроме этого, в течение 2016 и в начале 2017 года выявлены случаи вербовки граждан Украины с целью вовлечения их в преступную деятельность, в частности посредством возможностей Интернета.

В полиции отметили, что наиболее уязвимыми от преступлений в сфере торговли людьми являются женщины в возрасте от 18 до 26 лет, а также дети от 13 до 18 лет и мужчины от 25 до 60 лет.

Что же касается основных стран назначения "живого товара", то ими являются Российская Федерация, Польша, Турция, Украина, Германия, Израиль, Греция, Объединенные Арабские Эмираты.

30 июля отмечается Всемирный день противодействия торговле людьми. В соответствии с приказом МВД Украины, 2017 год объявлен в нашей стране годом противодействия торговле людьми.