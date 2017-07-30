Під Новотошківським було боєзіткнення, ЗСУ захопили російську зброю та засоби зв’язку

В результаті боєзіткнення поблизу н.п. Новотошківське (Луганська обл.) українські бійці захопили трофейну зброю та засоби зв’язку з РФ.

Про це 30 липня повідомили у прес-центрі штабу АТО.

За даними штабу, бойове зіткнення з ворожою ДРГ сталося 27 липня. Внаслідок сутички бойовики втратили одного бійця, ще одного було поранено. Серед бійців ЗСУ двоє зазнали поранень.

"27 липня о 7:40 ранку бойовики відкрили вогонь з гранатометів та стрілецької зброї у напрямку позицій захисників Новотошківського. Через 5 хвилин українські військові помітили висування ДРГ бойовиків чисельністю до 10 осіб у напрямку українського опорного пункту. Було прийнято рішення на відкриття вогню на ураження", - йдеться у повідомленні.

"Ворог відступив за 15 хвилин від початку боєзіткнення, лишивши на полі бою ручний протитанковий гранатомет, РПГ-7В, кулемет Калашникова та аналогову радіостанцію "Motorola", - повідомили у штабі.