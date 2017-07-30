Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Под Новотошковским было боестолкновение, ВСУ захватили оружие и средства связи боевиков

Воскресенье, 30 июля 2017, 17:05

В результате боестолкновения возле н.п. Новотошковское (Луганская обл.) украинские бойцы захватили трофейное оружие и средства связи из РФ. 

Об этом 30 июля сообщили в пресс-центре штаба АТО.

По данным штаба, боестолкновение с ДРГ противника произошло 27 июля. В результате столкновения боевики потеряли одного бойца, еще один был ранен. Среди бойцов ВСУ двое получили ранения.

"27 июля в 7:40 утра боевики открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия в направлении позиций защитников Новотошковского. Через 5 минут украинские военные заметили выдвижение ДРГ боевиков численностью до 10 человек в направлении украинского опорного пункта. Было принято решение на открытие огня на поражение" , - говорится в сообщении.

"Враг отступил через 15 минут после начала боестолкновения, оставив на поле боя ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В, пулемет Калашникова и аналоговую радиостанцию "Motorola", - сообщили в штабе.

 
 
 

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТОДонбассРосcияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:06
Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
18:33
Переселенцы могут получить по 10,8 тысячи от ООН
18:23
Взаимодействие лидеров не заменить: в США надеются, что Байден и Си будут говорить чаще
18:13
В Чехии подготовили законопроект об экспроприации российского имущества
17:57
Блинкен рассказал, как лучше всего ответить агрессии Путина в Украине
Все новости...
Реклама: