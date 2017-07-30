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З початку року 156 українців постраждали від торгівлі людьми

Неділя, 30 липня 2017, 19:11
З початку року 156 українців постраждали від торгівлі людьми

За 6 місяців 2017 року Нацполіція встановила і надала допомогу 156 потерпілим від злочинів у сфері торгівлі людьми.

Про це 30 липня повідомили у Департаменті комунікації НПУ.

Серед потерпілих - 119 жінок, 37 чоловіків і 12 дітей.

"Загалом поліцейськими виявлено 144 кримінальні правопорушення (у 2016 році – 60), передбачених ст. 149 Кримінального кодексу України (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини)", - зазначили у поліції.

Правоохоронці встановили 69 зловмисників, причетних до фактів торгівлі людьми, у 96 кримінальних провадженнях за цією статтею зловмисникам оголошено підозри.

"Найбільш вразливими до злочинів у сфері торгівлі людьми є жінки у віком 18-26 років, діти 13-18 років та чоловіки від 25-60 років. Основні країни призначення "живого товару" -  Росія, Польща, Туреччина, Україна, Німеччина, Ізраїль, Греція, Об'єднані Арабські Емірати", - повідомили у Нацполіції. 

Як повідомив перший заступник голови НПУ В'ячеслав Аброськін, за офіційними даними Мінсоцполітики за останні 5 років статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, встановлено 398 громадянам.

"З них 161 - жінки, 197 чоловіків та 40 дітей. Неофіційні цифри значно вищі", - зазначив Аброськін. 

Також протягом 2016 та на початку 2017 років виявлено випадки вербування громадян України з метою втягнення їх у злочинну діяльність.

"Для вербування потенційних постраждалих від торгівлі людьми злочинці часто використовують можливості Інтернету. Вербування відбувається шляхом створення спеціалізованих сайтів, відповідних груп у соцмережах, прямого контакту на сайтах знайомств, розміщення оголошень про працевлаштування тощо", - йдеться у повідомленні Нацполіції. 

За даними НП, у жовтні 2016 року було встановлено групу зловмисників, які здійснювали вербування потерпілих на території України з метою трудової експлуатації.

"Зараз приблизна кількість осіб, які ймовірно є постраждалими від такої діяльності сягає 50 чоловік", - зазначили у НП.

Українська правда

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Теми: права людиниполіція
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