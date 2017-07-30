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С начала года 156 украинцев пострадали от торговли людьми

Воскресенье, 30 июля 2017, 19:11
С начала года 156 украинцев пострадали от торговли людьми

За 6 месяцев 2017 года Нацполиция установила и оказала помощь 156 пострадавшим от преступлений в сфере торговли людьми.

Об этом 30 июля сообщили в Департаменте коммуникации НПУ.

Среди пострадавших - 119 женщин, 37 мужчин и 12 детей.

"В целом полицейскими выявлено 144 уголовных правонарушениях (в 2016 году - 60), по ст. 149 Уголовного кодекса (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека)", - отметили в полиции.

Правоохранители установили 69 злоумышленников, причастных к фактам торговли людьми, в 96 уголовных производствах по этой статье злоумышленникам объявлены подозрения.

"Наиболее уязвимыми к преступлениям в сфере торговли людьми являются женщины в возрасте 18-26 лет, дети 13-18 лет и мужчины от 25-60 лет. Основные страны назначения "живого товара"- Россия, Польша, Турция, Украина, Германия, Израиль Греция, Объединенные Арабские Эмираты", - сообщили в Нацполиции.

Как сообщил первый замглавы НПУ Вячеслав Аброськин, по официальным данным Минсоцполитики за последние 5 лет статус лица, пострадавшего от торговли людьми, установлен 398 гражданам.

"Из них 161 - женщины, 197 мужчин и 40 детей. Неофициальные цифры значительно выше", - отметил Аброськин.

Также в течение 2016 и в начале 2017 гг. выявлены случаи вербовки граждан Украины с целью вовлечения их в преступную деятельность.

"Для привлечения потенциальных пострадавших от торговли людьми преступники часто используют возможности Интернета. Вербовка происходит путем создания специализированных сайтов, соответствующих групп в соцсетях, прямого контакта на сайтах знакомств, размещение объявлений о трудоустройстве и т.д.", - говорится в сообщении Нацполиции.

По данным НП, в октябре 2016 года была установлена группу злоумышленников, которые проводили вербовку пострадавших на территории Украины с целью трудовой эксплуатации.

"В настоящее время приблизительное количество лиц, которые предположительно являются пострадавшими от такой деятельности, составляет 50 человек", - отметили в НПУ.

Украинская правда

Темы: права человекаполиция
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