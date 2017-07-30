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Росіяни показали у анексованому Криму своє озброєння: "Град", "Ураган", С-300

Неділя, 30 липня 2017, 23:39

30 липня в центрі анексованого Севастополя з нагоди Дня Військово-морського флоту Росії військові представили понад 20 одиниць гусеничної і колісної військової техніки, устаткування і зброю.

Як повідомляє "Крим. Реалії", були представлені рухомий береговий протикорабельний ракетний комплекс "Бастіон" з уніфікованою самонавідною ракетою "Яхонт", пересувна командно-штабна радіостанція, плаваючий колісний бронетранспортер, зенітно-ракетний комплекс С-300 "Фаворит" для ураження сучасних і перспективних літаків, 122мм ракетно-зенітний комплекс "Град", реактивна система залпового вогню "Ураган", зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир", зенітно-ракетний комплекс "Оса",  самохідна артустановка "Гвоздика".

Також були представлені безпілотні літальні апарати, водолазне спорядження, мінометні комплекси, обладнання для розмінування, переносні протитанкові комплекси, автоматичний гранатомет і стрілецька зброя. 

 
 

"Російські військові дозволяють дітям і дорослим приміряти спецформу, посидіти у кабіні машин, розібрати і зібрати автомат. Розповідають про можливості зброї і спорядження, практику застосування його в сучасних бойових умовах. Тут же проходить агітація служити Росії", - зазначає видання.

Теми: КримРосіязброяанексія
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