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Россияне показали в аннексированном Крыму свое оружие: "Град", "Ураган", С-300

Воскресенье, 30 июля 2017, 23:39

30 июля в центре аннексированного Севастополя по случаю Дня Военно-морского флота России военные представили более 20 единиц гусеничной и колесной военной техники, оборудование и оружие. 

Как сообщает "Крым. Реалии", были представлены подвижной береговой противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" с унифицированной самонаводящейся ракетой "Яхонт", передвижная командно-штабная радиостанция, плавающий колесный бронетранспортер, зенитно-ракетный комплекс С-300 "Фаворит" для поражения современных и перспективных самолетов, 122 ммракетно-зенитный комплекс "Град", реактивная система залпового огня "Ураган", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь", зенитно-ракетный комплекс "Оса", заряжающая машину, самоходная артустановка "Гвоздика".

Также  были представлены беспилотные летательные аппараты, водолазное снаряжение, минометные комплексы, оборудование для разминирования, переносные противотанковые комплексы, автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.

 

 
 

"Российские военные позволяют детям и взрослым примерить спецформу, посидеть в кабине машин, разобрать и собрать автомат. Рассказывают о возможностях оружия и снаряжения, практике применении его в современных боевых условиях. Здесь же проходит агитация служить России", - отмечает издание.

Темы: КрымРосcияоружиеаннексия
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